Baier & Co proben bereits

Die Proben für den Amstettner Musicalsommer 2019 haben begonnen. Neben mehreren namhaften Vertretern der Musicalszene wirkt in der "Rocky Horror Show" auch ein österreichischer Kabarett- & Comedy-Star mit. Oliver Baier, bekannt aus der Rateshow "Was gibt es Neues?", übernimmt die (Sprech-)Rolle des Erzählers.

Wie groß die Nachfrage nach der Amstettner Version des Kult-Musicals ist, beweist die Tatsache, dass bereits vier Zusatzvorstellungen ins Programm genommen wurden. Auch das Galakonzert anlässlich "30 Jahre Musicalsommer" wurde um einen zusätzlichen Termin erweitert.

Premiere ist am 17. Juli

Die "Rocky Horror Show" feiert ihre Premiere am Mittwoch, 17. Juli. Gespielt wird wie gewohnt in der Pölz-Halle. Alle Infos zur Produktion gibt es im Internet auf musicalsommeramstetten.at. Derzeit wird noch in Wien geprobt. In Amstetten wird bereits das Bühnenbild aufgebaut.