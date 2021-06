"Wir haben gewusst, dass es eine haarige Sache wird. Aber alles hat wie am Schnürchen geklappt und ist weitaus schneller gegangen als geplant", sagt Steyrs Baureferent und Vizebürgermeister Helmut Zöttl (FP) nach dem problemlosen Abriss des längst in die Jahre gekommenen Übergangs beim Posthofberg. In sozialen Medien waren zuvor die Totalsperre der vielbefahrenen Straße von Freitagmittag bis Montagfrüh angeprangert und Staus prophezeit worden.