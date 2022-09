Bäckerei sperrt nicht zu

Mit einer Uni-Box will die UNI-Gruppe ab Ende Oktober, wie berichtet, die Aschacher mit Gütern des täglichen Bedarfs versorgen. In der Steyrtalgemeinde wurden nun Befürchtungen laut, dass dann auch die Bäckerei Schnadenauer schließen könnte.

"Es haben mich zahlreiche Kunden angesprochen, aber dem ist nicht so. Auch wenn ich in zwei Jahren in Pension gehen könnte, möchte ich noch zehn weitere Jahre offen halten", sagt Margit Schnadenauer, die den Betrieb mit ihrem Mann Helmut seit 35 Jahren führt und sechs Mitarbeiter beschäftigt: "Aktuell sind wir sogar auf der Suche nach einer weiteren Bäckerin oder einem Bäcker."