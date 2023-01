Badetag gegen ein Ybbs-Kraftwerk

Mehr als 30 Rossnaturen wärmten sich gestern in einem Zelt auf einer Schotterbank bei der Hohen Brücke in Ferschitz bei heißem Tee auf und sprangen dann in Badehosen und Bikini in den sieben Celsiusgrade kalten Fluss. Der bereits zum 16. Mal immer am Dreikönigstag stattfindende Badetag der Bürgerinitiative "Pro Ybbs" hat sich längst zu einem Volksfest entwickelt, an die 400 Zuseher säumen jedes Jahr das Ufer, um die Kaltwasserbadegäste zu bestaunen.