Baden im Bischofswald mitten in Münichholz

Birgit Freidhager, Caritas-Servicestelle Pflegende Angehörige in Steyr

Birgit Freidhager von der Caritas-Servicestelle für pflegende Angehörige in Steyr lädt am Mittwoch, 23. August, zum Waldbaden im Bischofswald im Stadtteil Münichholz ein. Treffpunkt ist um 17 Uhr bei der Kirche. Anmeldung unter 0676/87762447 oder per E-Mail: birgit.freidhager@caritas-ooe.at

Die körperlichen und emotionalen Belastungen pflegender Angehöriger lassen sich nicht einfach abstellen, weiß Freidhager: "Die Pflege von Angehörigen, die Sorge um ihre Nöte, die Belastungen, die Trauer und die Wut, die man spürt, wenn sich ein lieber Mensch so verändert, lassen nicht selten eigene Bedürfnisse vernachlässigen oder vergessen." Waldbaden könne helfen, aus diesem Hamsterrad bewusst auszusteigen. "Shinrin Yoku" heißt die aus Japan kommende "Stress-Management-Methode". "Dabei bedienen wir uns unterschiedlicher Übungen, die danach jeder alleine durchführen kann. Wir werden gemeinsam in der ‚Atmosphäre des Waldes baden‘, wie es wörtlich übersetzt heißt", sagt Freidhager. Ganz nebenbei wirke sich Waldbaden positiv auf das Herz-Kreislauf-System aus, Stresshormone werden abgebaut und der Blutdruck reguliert.

Kostenbeitrag: 10 Euro. Nähere Infos: www.caritas-ooe.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper