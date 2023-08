Bademeister soll Mann in Steyr von Zehn-Meter-Turm getreten haben

Es ist ein liebgewonnenes Ritual im Stadtbad: Um 16.30 Uhr haben die mutigen Springer ihren Auftritt. Ein Bademeister gibt per Pfiff Dreier, Fünfer, Siebener und am Ende den Zehner am Sprungturm frei. Vor allem für Kinder und Jugendliche ist es ein Vergnügen, vor den Augen der Eltern, Freunde oder Verwandten waghalsig ins kühle Nass zu springen – per Steher, Köpfler oder Bombe.