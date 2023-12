Bad Halls Bürgermeister wird Bundesrat in Wien

Die Spatzen pfiffen es vom Dach und Bernhard Ruf (VP) gebot dem Vogelgezwitscher auch keinen Einhalt: Es hatte geheißen, dass er für das Traunviertel ganz weit vorne auf der Regionalliste kandidieren und, so denn die Wählerschaft es will, für die VP in den Nationalrat einziehen soll. Jetzt hat der 62-jährige Welser Landtagsabgeordnete Peter Csar (VP) mit seinem Rückzug ein Personalkarussell gestartet und die Planungen über den Haufen geworfen. Der Parteivorstand der OÖ. Volkspartei beschloss gestern eine weitgehende Rochade. Die ebenfalls aus Wels stammende Bundesrätin Alexandra Platzer (VP) wechselt auf den vakanten Landtagssitz, dafür folgt ihr Bernhard Ruf in die Länderkammer des Parlaments nach. Für den sind die Karten auch neu gemischt: Fix für ihn sei, dass er Bürgermeister und auch Karnevalist beim BHCC ("zum Ausgleich") bleiben möchte. Die Kandidatur für den Nationalrat müsse wohl nochmals überlegt und in Parteigremien besprochen werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer