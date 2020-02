Der kleine Leo hatte es eilig: Bad Haller Sanitäter wurden zu Geburtshelfern

Für die drei Sanitäter Doris Novak, Lena Diwald und Markus Truckenthanner brachte der 23. Februar einen unvergesslichen Sonntags-Einsatz. „Eine Geburt ist ein besonderer und wenn man das so sagen kann, einer der schönen Notfälle. Wenn alles gut geht darf man sich als Sanitäter glücklich schätzen, das einmal erlebt zu haben“, sagt Truckenthanner nach diesem Einsatz mit einem Strahlen im Gesicht.

Nachdem bei Mutter Verena Moser die Wehen eingesetzt hatten, hatte ihr Partner Dieter Aichmayr sofort die Rettung verständigt. „Mir war bis zum Schluss aber nicht bewusst, dass wir es nicht mehr ins Krankenhaus schaffen werden“, sagte Auíchmayr danach, „aber Leo ist nach kurzer Zeit bereits mit einem Gewicht von 3570 Gramm gesund zur Welt gekommen.“

Beim Eintreffen der Rettung war die Geburt bereits in vollem Gange. Die Sanitäter unterstützten die Mutter noch bei den letzten Wehen, bevor der kleine Leo seinen ersten Schrei machte. „Uns geht es sehr gut und wir sind froh, dass das Rotkreuz-Team so schnell da war und unserem Sonnenschein kompetent zur Welt geholfen hat“, sagt Mutter Verena Moser wenige Tage später beim Besuch der drei Rotkreuz-Sanitäter: „Ich möchte mich bedanken, dass sie uns so einfühlsam zur Seite gestanden sind.“ Und auch Leos „große“ Schwester Marie freut sich über ihr kleines Brüderchen.

„Die Geburt verlief ohne Komplikationen. Als das Notarztteam eintraf war Leo bereits auf der Welt. Wir haben uns sehr gefreut, als wir später auf Facebook einige Worte der Mutter gelesen haben, worin sie uns mitteilte, dass es ihr und Leo gut gehe. Wir wünschen ihm und seiner Familie alles Gute“, sagt Sanitäterin Novak ebenfalls nicht ohne Stolz bei ihrem besuch, bei dem sie der Familie auch ein kleines Geschenk überreichte.

„Geburten im Rettungsdienst sind Notfälle, die eher selten vorkommen. Darum ist es umso wichtiger, dass unsere Rettungssanitäter gut ausgebildet werden, um im Fall der Fälle die richtigen Handgriffe zu setzen“, sagt der Dienstführende der Ortsstelle Bad Hall, Matthias Holzinger.

Wer Lust auf die Tätigkeit als Rettungssanitäter bekommen hat, für den gibt es alle Infos über die Ausbildung beim Roten Kreuz Steyr-Land auf Facebook oder per Email an se-office@o.roteskreuz.at