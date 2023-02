Bad Haller Karneval ist "narrisch gut" für die Füße

Wenn sie über Politiker witzeln, die ihre Versprechen brechen, müssen sich BHCC-Karnevalspräsident Walter Kober und Programmdirektor Toni Bartak selber bei der Nase nehmen. Die beiden hatten vor der gestrigen Premiere der Bad Haller Karnevalssitzungen in der Jahnturnhalle behauptet, um Übel wie Corona und Russlands Krieg gegen die Ukraine einen Bogen zu machen und "nur zu unterhalten". Die Leute bräuchten bei all den Widrigkeiten ein paar Stunden Auszeit mit Heiterkeit und Frohsinn.

Zum Glück, großteils jedenfalls, hielten sich die Karnevalisten dann doch nicht daran. Wortakrobat Leopold Waldl lockerte mit Zwerchfellmassage die von der Coronapandemie verspannte Seele wieder auf. In einem Bänkellied verballhornte er den "Lockdown" zum überfälligen Haarschnitt "Lockn down" beim Friseur bis zur "Hauptstadt der Zugmaschinen – Lok Town". Der Mann gehört als Kabarettist auf die großen Bühnen und ins Fernsehen, was beim St. Peterer Komiker Walter Kammerhofer schon geschehen ist.

Erstmals dabei: Guggamusi Bild: Josef Moser

50 Jahre Bad Haller Carnevalclub

Weil der Bad Haller Carnevalclub (BHCC) 50-jähriges Bestandsjubiläum feiert, wurde auch ein Zusammenschnitt aus den besten Sketchen auf die Leinwand gebeamt, wo man auf einem Video aus dem Jahr 2012 Kammerhofer als Wiener Sängerknaben beim gestrengen Professor Anton Bartak sieht. Das war der einzige Bühnenauftritt des Programmdirektors Bartak, eine Eintagsfliege, von der Schauspielleistung her eine Libelle. "Ich mache lieber die Zuarbeit bei den Sketchen und vor allem bei den Musiknummern", verriet er bescheiden.

Wortakrobat und Schmähbruder mit der Gitarre: Leopold Waldl Bild: Josef Moser

Bei der Performance des Ensembles "Sixpack" (Manuela Burghuber, Richard Füßlberger, Sonja Füßlberger, Andreas Gökler, Doris Schlattl und Daniel Schneider) haben sich die Einflüsterungen ausgezahlt. "Du bist doof und ich bin gscheit, mit jedem Markerl schröpfen wir die Leut" wurde der "Hofer"-Werbe-Popsong umgetextet in einer lustigen und nachdenklichen Liederfolge über Kaufrausch und Schnäppchenjagd. Quintessenz: "Es gibt genug Klopapier. Drum kauf nur, was du brauchst!"

Spaß und Kritik am Kaufrausch: Sixpack Bild: Josef Moser

Das Fach der Parodie deckten Ingrid Mager und Silvia Mori mit den "Altspatzen" mit ihrer 1423. Folge von "Silvia kocht" ab, wobei sie Silvia Schneiders Koch-TV-Show gehörig in die Pfanne hauten. Natürlich war bei den Witzen Resteverwertung dabei, und manche Pointe wurde aus der Tiefkühltruhe aufgetaut. Lustig war’s allemal und die Imitation einfach köstlich.

"Altspatzen" kochten wie Silvia Schneider mit "eingefrorenem Heißwasser". Bild: Josef Moser

"Pompfüneberer" Ernst Sieghartsleitner trug dagegen einen Bissen auf, der zäh zwischen den Kauwerkzeugen lag. Der klassische Büttenredner, der immer ein Qualitätszeichen des Bad Haller Karnevals war, hatte sich bei der humoristischen Abhandlung des Krieges in der Ukraine auf ein Minenfeld gewagt und trat gedanklich auf eine Sprengfalle. Er reimte, dass während Bundespräsident Van der Bellen "das Messer wetzt", sich "der Kickl für den Frieden einsetzt". Das mag satirisch gemeint gewesen sein, aber Wladimir Putin hätte für die Propaganda des Kreml keine bessere "Rakete" steigen lassen können. Eine derartige Beifallsbekundung – mit den Füßen trampeln, klatschen und jubeln – verdiente sich Sieghartsleitner danach – "Da Stelzer bewegt sich an der Grenz’ hin zur künstlichen Intelligenz"– mit einem Vers auf die stets penibel vorbereiteten Auftritte des Landeshauptmannes wieder.

Der Fasching "gendert" nicht

Fredi Gegenhuber trieb bei "Was gibt es Neues?" das Gendern an die Spitze. Der "Schneemann" wurde zum "Schneewesen", das Tierkreiszeichen des Stiers zur "Kuh" und der "Altweibersommer" zum "Damenherbst". Man kann Korrektheit ja auch übertreiben, im Fasching ist das erst recht etwas zum Lachen.

Autor Hannes Fehringer