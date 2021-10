Bad Haller Gilde hält wieder ihre Karnevalssitzungen ab

Sie werden lachen, jetzt wird es ernst: Einer der Kabarettisten, dessen Wortschmäh das Publikum so beigeisterte, ist ein halsstarriger Corona-Leugner und eiserner Impfgegner. Der Elferrat des Bad Haller Karnevalklubs BHCC hat ihn aus dem Programm der Faschingssitzungen hinausgeworfen. "Dann soll er halt zuhause bleiben!", sagt BHCC-Präsident Walter Kober.

Die Bad Haller Gilde wird ohne großes Tamtam davor am 18. Februar in der Jahn-Turnhalle den Spielbetrieb wieder aufnehmen und ebenso in weiteren fünf Vorstellungen dem Publikum eine Faschings-Revue bieten, die die Lachmuskeln strapaziert. Nur das "C-Wort" wird in keinem der Sketches, Büttenreden und Satireliedern vorkommen. "Wir bitten unsere Besucher, dass sie, falls sie es noch nicht gemacht haben, impfen gehen und dann wollen wir einen Abend lang nichts von Corona hören, weil wir unser Leben davon nicht beherrschen lassen wollen".

Aber der Kurz-Schluss in der Bundesregierung und die moralische Entblößung des österreichischen Chat-Sets liefern genug Stoff für den "Pompfüneberer" Ernst Sieghartsleitner, den Zeitungsleser Fredi Gegenhuber und die "Altspatzen", die dem Ensemble der Karnevalisten treu geblieben sind wie die "Jungen" Manuel Fellinger und Sarah Füsslsberger, die sich ebenso auf ihre Bühnenrückkehr freuen.

Der BHCC fährt sein Faschingsprogramm nicht gleich auf hundert Prozent hoch. Trotz Sektumtrunks erfolgt am 11. November das "Narrenwecken" am Hauptplatz schaumgebremst. Auf den traditionellen Rathaussturm, bei dem Bürgermeister und ebenfalls Karnevalist Bernhard Ruf (VP) die Schlüssel herausrückt, wird verzichtet. Der Faschingskehraus am Faschingsdienstag hängt noch in der Schwebe. "Entscheidend wird sein, was unser Partner, ORF-Radio Oberösterreich, macht", sagt Kober. 3-G-Zugangskontrollen, die in der Jahnturnhalle strikt befolgt werden, sind in der weitläufigen Innenstadt schwer möglich.