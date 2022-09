Bad Hall wird zwei Tage lang zur Bühne

Am 20. August 2001 wurde der Kurort Bad Hall zur Stadt erhoben. Da im Vorjahr coronabedingt kein großes Fest möglich war, feiert die Kurstadt ganz einfach heuer ihr 20-jähriges Jubiläum. Und das mit Grund: Denn vor exakt 20 Jahren erhielt Bad Hall offiziell die Stadterhebungsurkunde beim Stadterhebungsfest überreicht.

Heute und morgen schenkt Bad Hall seinen Bürgern und zahlreichen Gästen daher mit dem 6. Stadtfest ein Wochenende vollgepackt mit Musik und Lebensfreude. Auf vier Bühnen im Stadtzentrum treten 13 Live-Bands auf, ergänzt wird das Programm durch ein Partyzelt mit DJ-Disco-Musik, tägliche Kinderunterhaltung, diverse Vorführungen und Gewinnspiele. Doch der Reihe nach.

Nach vier Jahren Pause startet das Stadtfest am Freitag um 14 Uhr mit einem Bauernmarkt. Um 18 Uhr wird auf der Hauptbühne am Hauptplatz der Bad Haller Stadtwein mit dem Stodertaler Gaudi-Express präsentiert, nach dem Bieranstich tritt ab 21 Uhr die Stadtkapelle auf. Auf der VPS-Bühne sind an diesem Abend ab 18 Uhr die Roadsbuam, Grungerm und Keep Cool zu hören, DJ-Musik gibt es ab 21 Uhr im Partyzelt.

Mai Cocopelli Bild: Sahlia

Am Samstag startet das Kinderprogramm mit Kletterturm, Hüpfburg, Spielbus, Radparcours und Gschwandtner Rummel um 15 Uhr. Mit dabei sind Alpenverein, Kinderfreunde, Naturfreunde und Radlobby. Auf der Hauptbühne geht es um 17 Uhr mit Mai Cocopellis Kinderliedern und dem "Monster in mir" los, im Anschluss folgt der Auftritt der Bad Haller ÖTB-Turner. Danach folgen die Konzerthöhepunkte mit dem "Hot Pants Road Club" um 19 Uhr und Lemo um 21.30 Uhr.

Lemo Bild: Wohnzimmer

Ab 23 Uhr übernimmt dann DJ Gravis die Hauptbühne. Auf der VPS-Bühne wechseln sich "The Jeans" und "The Times" ab 19 Uhr stündlich ab, im Musikpavillon im Kurpark unterhalten Dance Wookie Dance (17.30 Uhr) und Traunbridge Dixieland (20 Uhr), die Bühne Hametnereck bespielen ab 20 Uhr Boogie Sue, Susanna Maass feat. Alex Ramerseder. Und im Partyzelt gibt es ab 21 Uhr wieder DJ-Musik. "Als Ergänzung zum Stadtfest bieten wir erstmals in der Stadtpfarrkirche auch eine Oase der Ruhe mit Kirchenführungen und Orgelmusik", sagt Organisator Hans Peter Holnsteiner.

Kremsmauer-Festival: Josh. wünscht sich frankierte Postkarten

Josh. gastiert zum Auftakt des Kremstal-Festivals in Micheldorf. Bild: Antl

Zu seinem 20-jährigen Jubiläum feiert der Freizeitpark Micheldorf ein fulminantes Comeback: Die Premiere des "Kremsmauer-Festivals" lockt von Montag, 5., bis Donnerstag, 8. September, einige Stars der heimischen Szene ins Kremstal. Zum Auftakt spielt am Montag Josh. & Band (Cordula Grün, Expresso & Tschianti), tags darauf übernimmt Ina Regen mit Band ("Wia a Kind", "Jo na eh") die Bühne. Am Mittwoch bietet "Alle Achtung" (Marie) Partystimmung unterhalb der Kremsmauer, und zum Abschluss bieten "Legends of Rock – Bohemian Rhapsody" mit ihren Queen-Hits beste Festival-Stimmung in Micheldorf. Mit der Ukrainerin Julia Ivanova singt sogar die Siegerin des Starmania-Pendants "X-Faktor" mit. Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr.

"Wir wollen nicht nur den Freizeitpark beleben, sondern es schaffen, dass die Kremstaler nicht mehr wegen der Kultur auspendeln müssen", sagt Geschäftsführer Werner Radinger, der für das Kremsmauer-Festival auf die Dienste von Thomas "Netto" Netopilik als OK-Chef zurückgreift. Noch gibt es Karten für das Festival, alle Konzerte finden "indoor" im 900 Plätze bietenden Freizeitpark statt.

"Ich freue mich nicht nur, wenn die Konzerte ausverkauft sind, sondern auch, all diese tollen Künstler wieder live zu sehen", sagt Netopilik, der auch von manch liebevollen Sonderwünschen der Musiker berichten kann: "Josh. etwa will acht frankierte Postkarten mit den schönsten Motiven von Micheldorf, damit er seinen Freunden schreiben kann, an welch tollen Orten er auftritt."

Auf "Genussroas" in Maria Neustift

Eine Reise zum Genuss Bild: Privat

Am Samstag und Sonntag steht Maria Neustift im Zeichen des Genusses: Erstmals findet die "OÖ. Genussroas" abseits des Ballungsraumes statt. Beim kulinarischen Spaziergang durch den Ort präsentieren mehr als 40 Produzenten ihre Spezialitäten, von Brot über Gemüse, Gebackenes, Käse- und Fleischschmankerl bis hin zu köstlichem Most. Abgerundet wird das Fest mit Musik und Kultur auf zwei Bühnen sowie Kinderprogramm.

Lustiger Abend für den guten Zweck

Der Mix aus Kabarett, Musikkabarett und bissiger Satire ist ein Garant für einen unterhaltsamen Abend. Seien Sie dabei, wenn Heilbutt&Rosen zu steilen Höhen- und Tiefflügen durch ihren Beziehungsalltag ansetzen. Das Benefizkabarett des Kiwanisclub Steyr hätte bereits am 1. Juli im Stadtsaal Steyr stattfinden sollen. Durch die Stadtsaalsperre musste der Steyrer Serviceclub auf den Termin heute, Freitag, im Steyrer Stadttheater ausweichen. Der Erlös der Veranstaltung kommt Kindern und Jugendlichen mit angeborener Muskelatrophie zugute. Alle Mitglieder des Kiwanisclub Steyr arbeiten ehrenamtlich. Es gibt noch Karten bei den Mitgliedern des Kiwanisclub. Beginn ist heute um 19.30 Uhr. Einlass ist bereits um 18.30 Uhr.

www.heilbuttundrosen.at

Flohmarkt in Pfarrkirchen

50 Jahre Trödelmarkt Bild: geh

Im neu gestalteten Pfarrhof und Pfarrhofgarten gibt es perfekte Bedingungen für den diesjährigen Flohmarkt, der am Sonntag, 4. September, von 7 bis 16 Uhr stattfinden wird. Ab 11 Uhr wird ein Frühschoppen mit Musik geboten. Den ganzen Tag hindurch gibt es für die Besucher kulinarische Schmankerl mit Kistenbratl und Mehlspeisen. Der Flohmarkt besteht seit genau 50 Jahren und ist weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt.