Bad Hall wird am Montag zum Nabel der Literaturwelt

"W:orte sind Quellen" lautet der Titel des 1. Bad Haller Poesie-Festivals, das am Montag, 1. Juli, ab 16 Uhr seine Premiere feiert. Schauplatz dieser ersten Ausgabe wird die malerische Tassiloquelle in Pfarrkirchen bei Bad Hall sein. Organisiert wird das Festival, an dem neun Künstler teilnehmen, vom Verein Literaturschiff.

Julia Toggenburger Bild: Bühler

"Auf drei Bühnen entfalten sich gleichzeitig und abwechselnd die Welten von Prosa, Lyrik und Spoken Word", sagt Vereinsobmann Christian Gsöllradl-Samhaber, "jede dieser Bühnen wird von jeweils drei herausragenden Künstlerinnen und Künstlern bespielt, die mit ihren Worten Brücken bauen, Gedankenflüge anregen und die unendliche Kraft der Poesie zelebrieren."

Deniz Utlu Bild: Steinweg

Mit den Lese- und Gesprächsorten in der Tassiloquelle soll der leerstehende Ort zu neuem Leben erweckt werden. Außerdem soll dadurch ein niederschwelliges Literaturangebot möglich gemacht werden.

Katharina Wenty Bild: Dunst

Neun Künstler wurden zu dieser Premiere eingeladen: Isabella Feimer, Deniz Utlu, Marlene Streeruwitz, Marianne Jungmaier, Marianna Kijanowska mit Übersetzerin Claudia Dathe, Julia Toggenburger, Elif Duygu, Precious Chiebonam Nnebedum und Katharina Wenty haben zugesagt. Sie stellen jeweils ihre aktuellen Bücher und Texte vor. Darüber hinaus erörtern die Autoren in Gesprächen mit Moderatoren ihre Hintergründe übers Schreiben und über die Inhalte.

Precious Chiebonam Nnebedum Bild: Boerner

"Lassen Sie sich von Geschichten und Gedichten verzaubern, die berühren, herausfordern und inspirieren", sagt Gsöllradl-Samhaber. Das Programm eröffne neue Perspektiven, der Ort lade zum Verweilen und Träumen ein.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner