Bad Hall bleibt Bad Hall, wie es singt und lacht

BAD HALL. Seit 19 Jahren kommt Ernst Sieghartsleitner von Ternberg zur Jahnturnhalle herüber, um sich als "Pompfüneberer" beim Bad Haller Karneval auf der Bühne einen Reim auf alle Geschehnisse zu machen. Er ist einer der letzten Büttenredner, die es den Gottobersten im Fasching hineinsagen. Doch irgendwann ist der Fastnachtprediger politisch abgebogen: Zum ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj fiel ihm ein, dass dieser unter Präsident Joe Biden amerikanische Feiertage gemocht habe, bevorzugt "Thanksgiving". Der "Pompfüneberer" zum Angriffskrieg gegen die Ukraine: "Es ist der Weg zum Frieden stoani. Drum redt der Trump mit’n Russ aloani – ohne a Europagrupp’n. Zu viele Köch’ verderb’n die Supp’n."

Narrenspaß fehl am Platz? Programmchef Toni Bartak ließ den merkwürdigen Schwenk durchgehen: "Hauptsächlich beschäftigt sich unser Pompfüneberer ja ohnehin mit Österreich."

Die Friedhofsrede ist nach fulminanten Tanzeinlagen der Prinzengarde und der Bad Haller Faschings-Kids in Walt-Disney-Kostümen dann nur eine Beule im Programmablauf gewesen. Bernhard Ruf, im Normalzustand Bürgermeister und Bundesrat, liefert im Lodenrock als Jäger mit Sonja Fahrngruber als Schwammerlsucherin im Wald wieder eine unterhaltsame Musiknummer ab, genauso haben die Neuzeuger Theatersplitter bei ihrem Sketch "Endstation Kassa" Witze im Einkaufswagerl, die das Ablaufdatum noch nicht erreicht haben. Kurt und Romana Fellinger – Vater und Tochter sind ideal für den Altersunterschied – bringen in ihrer Musiknummer "Donald Trumpel 2.0 mit Melania" Humor und Nachdenklichkeit unter einen Hut. Die "Altspatzen" haben dieses Mal eine "Influencerin" auf eine Alm zu einer Bergbäuerin verbannt – die Routiniers wissen, wie der Schmäh läuft.

Witzekönig Fredi Gegenhuber

Das Urgestein des Bad Haller Carnevalklubs (BHCC), Fredi Gegenhuber, fieberte seinem Auftritt bei "Was gibt es Neues?" diesmal entgegen, weil er zur Generalprobe noch krank das Bett hütete und zum Glück für alle Premierengäste fit wurde. Gegenhuber braucht für seine Witze keine Google-Suchmaschine, sondern nur sein Notizbuch, in das er seine Geistesblitze einträgt: "Wie entsteht ein Pleitegeier? Wenn ein Unglücksrabe einen Pechvogel schna..." "Kickl will mit der Presse nur noch auf Augenhöhe reden. Da bleibt ihm nur die Kleine Zeitung." Für Andreas Babler fiel ihm auch ein Sager ein: "Bei uns wird jeder gebraucht, und sei es auch nur zur Abschreckung."

Im weiteren Programm herrschte viel Sonnenschein – etwa Lukas Lackingers Einstieg als "Professor" mit einem herrlichen und mit einer Power-Point-Präsentation gestützten Kauderwelsch über das "Déjà-vu" – und aufziehende Bewölkung, als man etwa im Sketch "Der Nächste bitte!" großteils ungeniert eine Doppelconference von Hugo Wiener ("Statistiker") einbaute.

