Backe, Backe Mohnflesserl

Unlängst war bei ihm eine Kinderschar von 20 Mädchen und Buben des Kindergartens der Sztelzhamerstraße in der Backstube zu Gast. Die Dreikäsehochs durften auf dem mit Mehl bestäubten Holztisch selber Mohnflesserl flechten, die der Bäckermeister dann in den Ofen schob. Die Kinder durften dann zwei Körbe voll Flesserl zur Jause in den Kindergarten mitnehmen. Mit einem Irrtum räumte Fröhlich gleich zu Beginn auf: Die Handarbeit in der Backstube hat sich verändert, "kein Bäcker muss mehr um zwei Uhr Früh aufstehen."

