Man geht ein Stück des Weges gemeinsam. Dass der Liebesfunke in der Natur über Stock und Stein fliegen kann, hatten Karin Zeiner und Helmut Zörrer am eigenen Leib erfahren. Das Ehepaar aus Hinterstoder hat sich bei einer Wanderung kennen und lieben gelernt. Daraus wurde auch eine Geschäftsidee: Seit der "Öttl Runde" in ihrer Heimatgemeinde vor zwölf Jahren bringen die Zörrers bei geführten Wanderungen in ganz Österreich ganz zwanglos einsame Herzen zueinander.