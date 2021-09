AVL entwickelt Brennstoffzelle für 40 Tonnen-Lkw

Bei einer Präsentation des ersten E-Trucks im MAN-Werk in Steyr setzte sich der damalige Bundeskanzler Christian Kern (SP) für die Fotografen im Führerhaus an das Lenkrad. Damals wurde eine kleine Flotte der leisen Leicht-Lkws in einer Versuchsreihe als Nachtzusteller für den Handel auf die Reise geschickt. Die Reichweite, bis die nächste Stromzapfsäule für die leeren Batterien nötig wurde, galt mit 150 Kilometern als eine Sensation.

Brennstoffzellen-Sattelzug

In der Zwischenzeit hat die Technik Fortschritte gemacht. Der weltweit größte unabhängige Fahrzeugentwickler AVL List GmbH (AVL), der im vergangenen Jahr mit 180 die meisten Erfindungen am österreichischen Patentamt angemeldet hat, hat auf seinen Prüfständen Motoren mit Wasserstofftechnologie laufen. Ein mit einer Brennstoffzelle angetriebener, 40 Tonnen schwerer Sattelzug schafft bei voller Beladung des Frachtraumes eine Strecke von mehr als 300 Kilometern ohne Tankung.

Einzig der Platz in den ehemaligen Hallen von Steyr-Daimler-Puch, die angemietet sind, ist für das enorme Forschungsprogramm zu eng geworden, weshalb AVL im Steyrer Stadtgut gleich eine neue Fabrik hinstellen wird. Dieser Tage gab AVL-Standortleiter Michael Kordon bekannt, auf einem 15.000 m2 großen Gelände im kommunalen Wirtschaftspark 10.000 m2 mit Büros, Werkstätten und Gebäuden für Prüfstände zu verbauen und insgesamt 11,5 Millionen Euro mit dem Partner Leopold Födermayr (FWI) zu investieren. "Der Brennstoffzellen-Lkw soll bereits 2022 als Demonstrator fahren", sagt Kordon.

Das neue Steyrer Werk der AVL List GmbH, die als Entwickler von Antriebssystemen, Prüfständen und Simulationstechnik weltweit 14.000 und in Österreich 4500 Mitarbeiter beschäftigt, soll bereits am 30. Juni 2023 in Betrieb genommen werden. Mit der neuen Forschungsfabrik werden für AVL in Steyr 135 Techniker und Fachkräfte in den Labors und an den Prüfständen tätig sein, um 35 Angestellte mehr als jetzt.

Der Jahresumsatz des Unternehmens, dessen Expertennetz sich über 26 Länder erstreckt, betrug im vergangenen Jahr 1,7 Milliarden Euro, wovon wiederum zwölf Prozent in Forschung und Entwicklung investiert werden.