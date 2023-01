AVB bewirbt nun Stadt

Nach Steyr leistet sich auch Amstetten kein eigenständiges Stadtmarketing mehr. Der Gemeinderat hat noch vor Weihnachten beschlossen, die 2014 "zur Verbesserung der wirtschaftlichen, touristischen und städtebaulichen Rahmenbedingungen" gegründete Amstetten Marketing GmbH in die AVB Kultur und Freizeit GmbH einzugliedern. Die fünf Beschäftigten des Stadtmarketings werden mit ihren Dienstverträgen in die Veranstaltungsbetriebe übernommen. Das Stadtmarketingbüro in der Innenstadt soll unter der Patronanz der AVB erhalten bleiben, dort sollen auch Theater- und Konzertkarten verkauft werden. Bürgermeister Christian Haberhauer (VP) verspricht sich von der Verschmelzung, "Synergien zu nutzen".

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr