Wie ein einsamer Rufer in der Steinwüste kam sich der Fraktionschef von Waidhofens Piratenliste "FUFU" Martin Dowalil vor, als er vor Jahren schon gefordert hatte, die Allmacht des motorisierten Verkehrs auf dem Stadtpflaster zugunsten mehr Lebensqualität für die Bewohner zu beschränken. Vor der vergangenen Gemeinderatswahl druckten auch die Roten unter Vizebürgermeister Armin Bahr (SP) die Forderung nach einer Begegnungszone in der Altstadt in ihre Wahlprospekte.