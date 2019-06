Autoslalom: PS-starke Boliden jagen durch extra-enge Kurven

Am Pfingstsonntag, 9. Juni, findet auf dem Parkplatz des MAN-Werks der 2. Lauf zur österreichischen Autoslalom-Meisterschaft 2019 statt. Die Zuschauer dürfen sich auf spannenden Motorsport freuen. Vor allem, wie die mehr als 90 Fahrer ihre Boliden um die engen Kurven jagen, verspricht jede Menge Nervenkitzel.

Der Kurs in Steyr gilt als das Monte Carlo des Automobilslalom-Sports. Die mehr als einen Kilometer lange Strecke führt über drei Parkplatz-Ebenen und fordert den Teilnehmern alles ab. Die Zuschauer haben aufgrund der Hanglage einen perfekten Überblick über das Renngeschehen. Auch das Fahrerlager ist frei zugänglich.

Rennbeginn ist um 12 Uhr

Der Bewerb erstreckt sich über den gesamten Tag. Das Training beginnt ab 9 Uhr, die Rennen ab 12 Uhr. Als Veranstalter fungiert das Arbö Team Steyr, das selbst mit mehreren Fahrern an der Meisterschaft teilnimmt. Zu den Lokalmatadoren zählen nebst anderen Gerhard Nell und Franz Wirleitner. Der eine geht mit einem VW Polo 16V an den Start, der andere mit einem VW Golf 8V.

Die österreichische Autoslalom-Meisterschaft erstreckt sich über insgesamt sechs Rennen. Steyr ist neben Pichling einer von zwei Rennorten in Oberösterreich. Der Abschluss erfolgt am 5. Oktober in Greinbach.

Alle Infos zur Autoslalom-meisterschaft gibt es auf www.slalom-oem.at