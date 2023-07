Autos von damals auf den Straßen von heute: Oldtimer sind wieder zu Gast in Steyr

In Nostalgie schwelgen und edle Gefährte aus längst vergangenen Jahrzehnten bewundern: Das wird am Freitag möglich sein, wenn 197 Oldtimer am Steyrer Stadtplatz haltmachen. Seit mehr als 30 Jahren gilt die Ennstal-Classic weit über die Szene der Oldtimer-Fans hinaus als schillerndes Sommerevent im Bestreben, das Kulturgut Automobil hochleben zu lassen.

Der St. Ulricher Christian Nell führt selbst einen Restaurationsbetrieb und ist bereits zum 20. Mal als Fahrer dabei. Heuer pilotiert er seinen Mini Cooper S 67 durch die sommerliche Landschaft. Für die Ennstal-Classic sieht er eine besondere Verbundenheit mit Steyr: "Der Stadtplatz macht Steyr zum schönsten Etappenort auf der Strecke. Auch aufgrund unserer Geschichte als ‚Eisenstadt‘ sind wir seit jeher mit dem Automobil verbunden."

5000 Oldtimerfans erwartet

In Steyr wird auch heuer ein Großaufgebot an Zusehern erwartet, an die 5000 waren es jeweils in den letzten Jahren. Von etwa 14.50 bis 15.30 Uhr wird sich der Konvoi am Stadtplatz aufhalten. "Die Veranstaltung ist für uns auch von großem touristischen Wert – immer gut besucht und von den Leuten gut angenommen, ist sie ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender", sagt Stephanie Thurnhofer von der Steyrer Magistrats-Kulturabteilung.

Der älteste Wagen im Feld und somit Träger der Startnummer 1 stammt aus dem Jahr 1924: Es handelt sich um einen Bentley 3/4,5 Litre Speed Model und wird von Teddy und Joseph Jöbstl manövriert. Ein anderes Schmuckstück ist etwa der legendäre Gesamtsieger der Targa Florio 1961, der wunderbare Ferrari 246SP. Insgesamt 35 Autos stammen aus der Vorkriegsepoche, am dichtesten besetzt sind die Epochen ab 1960 mit insgesamt 100 Autos von 40 verschiedenen Marken.

"Uns ist wichtig zu sagen: Die Ennstal-Classic ist kein Rennen, sondern eine Gleichmäßigkeitsrallye", sagt Julia Winter, Ennstal-Classic-Pressesprecherin. Von Etappe zu Etappe gibt es Zeitmessungen, bestimmte Durchschnittsgeschwindigkeiten sind das Ziel. Wer zu schnell oder zu langsam fährt, bekommt Strafpunkte.

"Das ist fast schon ein Hochleistungssport. Die besten schaffen es, sogar auf Hundertstel genau die Geschwindigkeiten einzuhalten", sagt Nell.

Porsche fährt mit E-Fuels

Seit dem Jahr 2021 ist die Ennstal-Classic laut Veranstalter auch klimaneutral: "Pro Teilnehmer wird ein Baum gepflanzt, Porsche wird außerdem erstmals auch mit E-Fuels, also synthetischem Kraftstoff, fahren", erklärt Nell.

Der sogenannte "Marathon" am Freitag startet bereits um 7 Uhr in Gröbming in der Steiermark. Passierkontrollen in Pürgg, beim fahr(T)raum in Mattsee und beim Schloss Bernau in Fischlham stehen auf dem Programm, dazu eine Sonderprüfung am Salzburgring und erstmals eine Mittagsrast in Wels, bevor es zum traditionellen Etappenhalt nach Steyr geht. Eine Sonderprüfung wird es bei Steyr Automotive geben, danach am Pyhrnpass und am Flugplatz Niederöblarn. Die Zielankunft in Gröbming wird ab 18.45 Uhr erwartet.

