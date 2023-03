Autor und Journalist Armin Thurnher mit neuem Buch im Museum

Brandaktuell: Armin Thurnher, scharfsinniger Analytiker der österreichischen Politik, spricht morgen, Dienstag, im Museum Arbeitswelt (MAW) um 19.30 Uhr über sein neues Buch mit dem Titel "Anstandslos". Das jüngste Werk des Journalisten und Autors ist noch druckfrisch und liegt seit heute, Montag, im Buchhandel auf.

Es geht um angestammte Themen des Mitbegründers, Herausgebers und Chefredakteurs der Wiener Stadtzeitung "Falter". Im Kern beschäftigt sich Thurnher mit der Politik Österreichs, von Sebastian Kurz über Korruption bis zum Weltuntergang. "Der Anstand des österreichischen Bürgertums, zumindest von großen Teilen seiner politischen Vertretung, ging offenbar verloren", konstatiert Thurnher in seinem Buch, das im Zsolnay-Verlag herausgegeben wird. Zwischen den Zeilen ist an dem Abend in Steyr sicher auch Zeit und Platz für die Führungsdebatte innerhalb der Sozialdemokratie.

"Die Welt steht auf kan Fall mehr lang", heißt es in Nestroys berühmtem "Kometenlied". Vieles von dem, was einst zum festen Bestand demokratischer Selbstverständlichkeiten zählte, scheint abgeschafft zu werden. Wir wissen nicht mehr, was wir für wahr halten sollen. Ganz schnell löste sich etwa der falsche Glanz des konservativen Hoffnungsträgers Sebastian Kurz auf in einer Wolke aus Skandalen, Korruption und dubiosem Gefolge. Während die vielfachen Krisen das Publikum aber vollends verunsichern, findet Kurz mühelos Anschluss an jene Kreise um Donald Trump, die unser politisches System lieber heute als morgen über Bord werfen möchten.

In seinem neuen Buch sondiert Armin Thurnher die Lage und zeigt, dass der große Weltuntergang wie immer in Österreich seine kleine Generalprobe hält. Der Kabarettist Lukas Resetarits schreibt nach einer Vorablektüre via Twitter: "Dieses Buch darf in keinem Haushalt fehlen."

Wie es sich mit dem Anstand und seiner häufigen Abwesenheit in Politik und Medienszene verhält, diese Frage und weitere stellt OÖNachrichten-Redakteur Martin Dunst. Näheres auf der Webseite: www.museumarbeitswelt.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump

Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.