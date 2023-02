Automatischer Notruf entlarvte führerscheinlosen Alkolenker

Sein Handy hatte nach einem Verkehrsunfall in Sierning automatisch Alarm geschlagen, weshalb sofort eine Polizeistreife entsendet wurde. Noch bevor die Streife am Unfallort angelangt war, rief der 39-Jährige beim Notruf an und beteuerte, dass er keinen Unfall gehabt habe. Die Polizeistreife fuhr die Umgebung dennoch ab und entdeckte in einem Waldstück an der Großmengerdorfer Landesstraße einen Pkw, indem zwei Männer saßen.

Diese stiegen sofort aus und gingen zu den Beamten. Dabei gaben sie doch einen Verkehrsunfall zu, einen Führerschein würden sie jedoch beide nicht besitzen. Der Alkotest beim Lenker ergab 0,9 Promille. Zudem teilte der 39-Jährige den Beamten mit, dass er sich das Auto vor einem halben Jahr von seinem Vater lieh, dieser aber nicht weiß, dass sein Sohn keinen Führerschein mehr hat. Der Mann wird angezeigt. Er und sein 37-jähriger Beifahrer blieben beim Unfall unverletzt.

Autor Andreas Kremsner Redakteur Online Andreas Kremsner