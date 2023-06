Autolenkerin krachte in Weyer gegen Lkw und starb

Die 47-Jährige aus Radmer (Bezirk Leoben) fuhr gegen12.50 Uhr mit ihrem Auto auf der B121 in Richtung B115. Bei der dortigen Kreuzung bog sie nach links in die bevorrangte Bundesstraße ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem Lkw, der den Wagen der 47-Jährigen im Bereich der Fahrertür frontal rammte und über eine Strecke von mehr als 50 Metern mitschleifte. Der 47-jährige Lkw-Lenker versuchte noch durch ein Ausweichmanöver den Zusammenprall zu verhindern, geriet dabei aber auf die Gegenfahrbahn, wo zeitgleich ein 44-Jähriger aus Windischgarsten mit seinem Auto Richtung Kleinreifling fuhr. Dieser versuchte nach rechts auszuweichen, prallte jedoch in die Leitschiene und kam schließlich zwischen dieser und dem Lastwagen zum Stillstand. Die 47-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem zerstörten Fahrzeug befreit werden. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

