Autolenkerin krachte in Schlierbach gegen Brücke und landete in Bach

Die 22-Jährige war gegen 23.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Schlierbacher Landesstraße in Schlierbach (Bez. Kirchdorf an der Krems) unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie dabei links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitschiene und ein Brückengeländer. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und kam seitlich in einem Bach zum Stillstand.

Bergung der Verunglückten Bild: TEAM FOTOKERSCHI / RAUSCHER (TEAM FOTOKERSCHI / RAUSCHER)

Die Feuerwehr musste die Heckscheibe zerschlagen, dann konnte die Frau aus dem Fahrzeug klettern. Nach Bergung und Erstversorgung wurde die verletzte Lenkerin ins Krankenhaus eingeliefert.

