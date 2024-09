Autolenker dürfte in Garsten Motorradfahrer übersehen haben: 38-Jähriger verletzt

Ein 18-jährige Türke aus Steyr wollte mit seinem Auto um 22.20 Uhr von einer Bushaltestelle in Garsten auf die Eisenstraße Richtung Ternberg fahren. Dabei dürfte er einen 38-jährigen Motorradfahrer übersehen haben, der gerade an der Bushaltestelle in die gleiche Richtung vorbeifuhr. Es kam zum Zusammenstoß, der 38-jährige Losensteiner wurde von seinem Motorrad auf die Fahrbahn geschleudert.

Er wurde verletzt und nach der Erstversorgung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht.

