Autohändler in Steyr schlitterte in die Pleite

Über das Vermögen des Unternehmens, das im Jahr 2021 gegründet worden war, wurde am Mittwoch am Landesgericht Steyr ein Konkursverfahren eröffnet, teilte der KSV1870 mit. Aktiva von 684.000 Euro stehen Passiva von 1,8 Millionen Euro gegenüber, eine Deckelung liegt in der Höhe von rund 505.000 Euro vor. Betroffen sind 17 Dienstnehmer und 85 Gläubiger.

Das Unternehmen war mit dem Handel von Neu- und Gebrauchtwagen befasst und als Fachhändler und Fachwerkstatt für die Marken Peugeot, MG-Motors, Maxus und Ligier-Microcar eingtragen. Wie der KSV1870 mitteilte, liegen die Ursachen für die Pleite im Konjunktureinbruch und in der hohen Inflation, die zuerst zu Lieferproblemen und dann zu einer Absatzkrise im Autohandel sowie zu einer Steigerung der Energie- und der Finanzierungskosten führten.

Das Unternehmen ist noch nicht geschlossen, eine Sanierung dürfte aber mangels ausreichender liquider Mittel nicht möglich sein, heißt es vom KSV.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper