Autofahrer flüchtete unter Drogeneinfluss

Durch seine unsichere Fahrweise und sein hohes Tempo machte gegen 22 Uhr ein Autolenker im Bereich der Seifentruhe in Steyr auf sich aufmerksam. Eine Außendienststreife hielt den Wagen an. Als die Beamten mit der Kontrolle begannen, stieg der Lenker jedoch aufs Gas und ergriff die Flucht. Die Polizisten folgten ihm mit Blaulicht und Folgetonhorn, konnten den Mann aber nicht zum Anhalten bewegen. Im Bereich Taschelried wurde er schließlich gezwungen, seinen Wagen abzustellen und auszusteigen. Es stellte sich heraus, dass der Lenker unter Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein besitzt. Außerdem fanden die Polizisten eine erhebliche Menge Cannabis und Tabletten in seinem Wagen. Der Mann muss mit mehreren Anzeigen rechnen.