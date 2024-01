Autofahrer (74) krachte gegen Brückengeländer: Hengstpass Straße gesperrt

Der Verletzte wurde per Helikopter ins Spital gebracht.

Ein 74-Jähriger hatte gegen 11:30 Uhr bei der Fahrt auf der L550 in Richtung Windischgarsten die Kontrolle über seinen Suzuki verloren: Im Gemeindegebiet von Rosenau am Hengstpass kam er von der Fahrbahn ab und krachte gegen ein Brückengeländer, das ihn vor einem Absturz in den Dambach bewahrte.

Unter dem Einsatzstichwort "Verkehrsunfall eingeklemmte Person" wurden die Feuerwehren Windischgarsten und Rosenau alarmiert, der Lenker konnten den Wagen aber selbstständig verlassen. Er wurde von Ersthelfern und Rettungskräften betreut und dann mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehren kümmerten sich um die Bergung des Unfallfahrzeugs. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landesstraße gesperrt werden, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

