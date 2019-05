Auto stürzte in Rosenau in Bach: 25-jährige Lenkerin verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 17.50 Uhr bei einer Brücke in der Nähe des Sägewerks in Rosenau am Hengstpass (Bezirk Kirchdorf). Das teilte die Polizei am Abend mit.

Die 25-jährige Deutsche war auf der Hengstpassstraße (L550) Richtung Rosenau unterwegs, als sie wegen einer Unachtsamkeit zu weit nach rechts lenkte. Geschockt dürfte sie das Lenkrad nach links verrissen haben, woraufhin das Auto über eine fünf Meter hohe, betonierte Brückenverbauung in den Bach stürzte.

Die verletzte Lenkerin konnte sich selbst aus dem Auto befreien, dann wurde sie ins Krankenhaus nach Kirchdorf gebracht.

