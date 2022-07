Auto stürzte bei der Burg Altpernstein ab: Lenkerin hatte Glück

Die Frau aus dem Bezirk Zell am See (Salzburg) war mit ihrem Auto 30 Meter über eine steile Waldböschung gestürzt. Das Unglück hatte sich Freitagmittag unmittelbar vor der Burg Altpernstein in Micheldorf (Bezirk Kirchdorf) ereignet. Der Pkw war beim Rückwärtseinparken auf der laut Polizei "extrem abschüssigen Schotterfahrbahn" ins Rutschen geraten und abgestürzt, ehe er an einem Baum zum Stillstand kam.

Die Lenkerin hatte Glück: Sie kam mit leichten Schnittwunden davon und konnte selbstständig aussteigen. Die aufwendige Bergung des Unfallwracks übernahmen die Feuerwehren Micheldorf und Altpernstein.