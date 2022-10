Auto blieb nach 80 Meter-Sturz in Bäumen hängen - Insassen überlebten

Der 25-Jährige aus dem Bezirk Liezen war mit seinem Wagen gegen 22.45 Uhr auf der Panoramastraße von den Hutterer Böden kommend talwärts Richtung Hinterstoder unterwegs. Am Beifahrersitz saß ein 32-Jähriger ebenfalls aus Liezen. In einer starken Rechtskurve, der sogenannten Drei-Zinnen-Kehre, fuhr der Lenker aus noch unbekannter Ursache geradeaus weiter. Der Wagen stürzte die steile Böschung hinunter und kam etwa 70 - 80 Meter unterhalb der Straße in den Bäumen zum Stillstand. Dabei wurden die beiden Insassen verletzt - der Fahrer schwer, der Beifahrer leicht.

Ungenaue Angaben

Die Feuerwehr wurde gegen 23 Uhr über den Unfall informiert. Die Angaben zum Unfallort waren aber ungenau. Der Einsatzleiter der Feuerwehr Hinterstoder Helmut Kniewasser im ORF-Radio: „Wir sind mit dem Kommandobus einmal vorgefahren, haben aber die Unfallstelle nicht gefunden. Unser Tankwagenfahrer hat dann gesehen, dass bei der Drei Zinnen Kehre der Mautstraße auf die Höss hinauf eine ganz leichte Spur hinaus war. Dort unten haben wir dann das Auto entdeckt.“

Wegen des Geländes gestaltete sich die Bergung durch Bergrettung, Feuerwehr und Rotes Kreuz extrem schwierig, erst gegen 1 Uhr früh konnten die beiden Verletzten in das Krankenhaus gebracht werden. Feuerwehr-Einsatzleiter Kniewasser zur Bergung: „Die Einsatzkräfte mussten eine Schaufeltrage verwenden und sich an einer Seilbrücke aus dem Wald hanteln. Die Männer wurden durch den Notarzt erst versorgt und in Krankenhäuser eingeliefert.“

Blut sichergestellt

Ein Alkoholtest konnte wegen des Gesundheitszustandes des Fahrers nicht gemacht werden. Das Blut wurde sichergestellt, so die Polizei. Die beiden Männer gaben an, vor der Fahrt Alkohol getrunken zu haben.

Die Fahrzeugbergung konnte erst Mittwochfrüh durchgeführt werden.