Auto landete nach Überschlag auf Dach

Eine 65-Jährige aus Steyr fuhr um 14:50 Uhr auf dem Beschleunigungsstreifen zum Einbiegen in die B122 im Ortsgebiet von Neuzeug in Richtung Steyr. Zur gleichen Zeit lenkte eine 41-Jährige aus dem Bezirk Steyr Land ihren Pkw auf der B122 in dieselbe Richtung und wollte der 65-Jährigen das Einbiegen ermöglichen. Eine dahinter fahrende 51-Jährige aus dem Bezirk Steyr Land konnte ihren Pkw noch rechtzeitig abbremsen und einen Auffahrunfall verhindern.

Danach fuhr eine 75-Jährige aus Steyr. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß mit der Front ihres Pkw gegen den linken hinteren Autokotflügel der 51-Jährigen. Das Fahrzeug der 75-Jährigen schleuderte links gegen die Leitplanken und blieb auf dem Dach liegen. Ein anderer Fahrzeuglenker zog verletzte 75-Jährige aus ihrem Wagen. Die Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Lkh Steyr gebracht.