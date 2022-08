Auszeichnung für "Gugaruz"-Chefin aus dem Ennstal

Als "Unternehmerin für mehr Nachhaltigkeit" wurde kürzlich Lisi Pengelstorfer aus Ternberg geehrt. Gemeinsam mit ihrem Mann Andy produziert sie unter dem Namen "Gugaruz" Popcorn aus eigenem Mais und beliefert Kaufleute, Bauernläden und das Lagerhaus. "Mit der Auszeichnung möchten wir sichtbar machen, wie Nachhaltigkeit in den vielfältigsten Facetten bereits insbesondere in frauengeführten Unternehmen gelebt wird", sagt Margit Angerlehner, Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft.