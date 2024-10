Auszeichnung für Firma BMD

STEYR. Das auf Business Software spezialisierte Unternehmen BMD wurde kürzlich für herausragende Leadership-Qualitäten von Deloitte Österrreich und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien vor den Vorhang geholt. "In stürmischen Zeiten sind Unternehmen mit Vorbildfunktion wichtiger denn je", sagte Gottfried Spitzer, CFO von Deloitte Österreich. BMD und weiteren Preisträgern käme eine Vorbildrolle zu. Das Programm "Austria's Best Managed Companies" richtet sich an heimische Firmen ab einem jährlichen Mindestumsatz von rund 60 Millionen Euro. Ausgezeichnet werden jene Unternehmen, die in den Kategorien Strategie, Produktivität und Innovation, Governance und Finanzen sowie Kultur und Commitment gut positioniert sind. "Es freut mich unheimlich, dass BMD diese Auszeichnung erhalten hat. Hier geht es vor allem um die Qualität des gesamten Führungsteams."

