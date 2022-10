Auszeichnung für BMD-Chef

Der Preis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen für Unternehmerinnen und Unternehmer. Seit mehr als 30 Jahren zeichnet EY in 60 Ländern Unternehmer für besondere Leistungen aus. Zu den Beurteilungskriterien der Jury zählen Wachstum, Zukunftspotenzial, Innovation, Mitarbeiterführung und gesellschaftliche Verantwortung.

"Mit dem EY Entrepreneur of the Year Award zeichnen wir heuer bereits zum 17. Mal Österreichs Unternehmer aus, stellen ihre Leistungen in den Mittelpunkt und holen Erfolgsgeschichten zu unternehmerischem Weitblick vor den Vorhang", sagt Erich Lehner, Managing Partner Markets bei EY Österreich.

Markus Knasmüller ist 1997 in das Unternehmen eingestiegen und hat die Business-Software und das Systemhaus mitgeprägt. Der Umsatz und die Zahl der Beschäftigten konnten in den vergangenen 25 Jahren verzehnfacht werden. "Ein Ziel von BMD ist der Ausbau der Marktführerschaft bei Software sowohl bei Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern als auch bei KMUs", sagt der Preisträger. Im Wirtschaftsjahr 2021/22 verzeichnete BMD 1900 Neukunden.