Auswärts bleibt die größte Schwäche von Vorwärts Steyr

In Spielen gegen Gleisdorf fallen meist viele Tore, selten allerdings welche für den SK Vorwärts Steyr. Im Herbst glaubte man diesen Fluch schon besiegt, der SKV siegte daheim mit dem Standardergebnis dieser Regionalligasaison, mit 1:0.

Freitagabend mussten die Rot-Weißen in die Oststeiermark und schon fing der Trefferreigen von neuem an. Jener der Heimelf allerdings: Sie siegte gegen die Steyrer klar mit 3:0. Denn für Vorwärts gilt in dieser Saison auch eines: Die Mannschaft von Trainer Markus Eitl "fremdelt" ein wenig. In der Auswärtstabelle liegt Vorwärts an drittletzter Stelle. In der Fremde gab es für den 2. Liga-Absteiger zwei Siege, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen. Vor eigenem Publikum sieht die Bilanz deutlich besser aus: Da lautet das Verhältnis 6-2-1 und Rang drei in der Heimtabelle.

Zurück zur Partie in Gleisdorf: Eitl hatte seine Elf durchaus mutig aufs Feld geschickt und schon in der 3. Minute hätte es 0:1 heißen können: Nach einem Eckball klatschte der Kopfball von Michael Martic aber leider nur an die Latte. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit verlief das Match ausgeglichener, ohne große Torchancen auf beiden Seiten. Dennoch gingen die Gastgeber mit einer 1:0-Führung in die Kabine: Ein abgefälschter Schuss von Wagnes landete im Netz hinter SKV-Schlussmann Michael Fauland (30.).

Zwei Lattentreffer des SKV

Gleich nach Wiederbeginn machten die Rot-Weißen neuerlich das Spiel. Doch bei einem Kopfball von Milan Ziric (53.) und einem Weitschuss von Bojan Lukic (58.), der ebenfalls an die Latte ging, klebte das Auswärtspech hartnäckig an den Steyrern.

Effektiver waren die Hausherren. Das 2:0 von Berger (72.) brachte die Vorentscheidung, Pliso fixierte gegen die nun anstürmenden Rot-Weißen nach einem Konter den 3:0-Endstand (83.).

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner