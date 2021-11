Austrofred liest im Röda aus seinem neuen Buch

Er gilt als einer der besten Freddie-Mercury-Darsteller Europas, als Wiederbeleber des Austropop, und überhaupt sei "Austrofred der fescheste Österreicher aller Zeiten", lautet das überlieferte Zitat einer Konzertbesucherin.

Egal: Der 1970 in Steyr geborene und in Waldneukirchen aufgewachsene Entertainer gastiert am kommenden Mittwoch, 17. November, ab 19.30 Uhr auf Initiative des "Literaturschiffs" im Steyrer Kulturhaus Röda. Im Rahmen seiner Lesung "Die fitten Jahre sind vorbei" berichtet die lebende Legende, die abwechselnd in Wien und München lebt und arbeitet, von sich und seinen Fans.

Singen war ihm zu wenig

Im Vorwort seines neuen Buches "Die fitten Jahre sind vorbei" fragt Austrofred, ob "es wirklich befriedigend ist, langfristig, ein anonymes Publikum allabendlich von oben herab zu berieseln und sich dann den Gagenkoffer zu schnappen, und pfiat eich?" Da es eben nicht so ist, schrieb der Waldneukirchner dieses Buch. Die Lesung im Röda sollte jedenfalls im Kalender aller Austrofred-Fans fix eingetragen sein.