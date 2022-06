Geboren 1970 in Steyr, wohnhaft in Wien und München, daheim in der ganzen Welt – die lebende Legende Austrofred, bekannt geworden durch seine Austropop-Versionen von Queen, ist nicht nur Sänger und Entertainer, sondern auch Autor.

Morgen, Donnerstag, ab 19 Uhr gibt Austrofred mit seinem aktuellen Buch „Die fitten Jahre sind vorbei“ ein Heimspiel. Er gastiert mit Lesung und Buchgespräch im Kulturgarten Brunnern in Sierning. Der Entertainer tritt dabei in einen offenen Dialog mit seinen Fans, steht Rede und Antwort und gibt einen intimen Einblick in die Welt des „Phänomens Austrofred“.

Karten gibt es bei oeticket und ticket@literaturschiff.at