Ausstellung: Wie Kunst auf Krieg reagieren kann

Die Schau zeigt eine Vielfalt künstlerischer Perspektiven zum Thema Antikrieg. Eröffnet wird sie am Donnerstag um 14 Uhr im Festsaal des Steyrer Rathauses mit einer Rede von Isabella Minniberger und einer Performance von Alexandra Steiner und Brooke Lizotte, kuratiert von Johannes Angerbauer. Begrüßungsworte spricht Bürgermeister Markus Vogl.

Die Idee zum 9. Gruppenausstellungsprojekt in der Rathausgalerie entstand bereits im Februar als Reflexion auf den Krieg in der Ukraine. Eine geplante Ausstellung wurde verschoben. Niemand konnte damals ahnen, dass das Thema der Ausstellung mit dem Krieg in Nahost noch brisanter wird.

