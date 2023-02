Ausstellung in Bad Hall: Das Auge als Kunstwerk

Augen als ein zentrales Element in der Kunst.

Augen spielen in der bildenden Kunst seit Jahrhunderten eine wesentliche Rolle. Als "Spiegel der Seele" deklariert, sind sie maßgeblich dafür verantwortlich, dem Gegenüber Aufschluss über das Innenleben ihres Trägers zu geben. Zahlreiche bedeutende Künstler haben den Augen ihren Tribut gezollt: Leonardo da Vinci mit seiner "Mona Lisa", Edward Munch mit dem Gemälde "Auge in Auge" oder Salvador Dali mit seinen Selbstbildnissen und den weit aufgerissenen Augen.

Katharina Rezanka und Erich Fröschl geben dem Auge nun eine völlig neue künstlerische Bedeutung und eine extra Qualität: Die promovierte Augenärztin und der renommierte Steyrer Künstler sezieren, hinterfragen, durchleuchten und gestalten das Sinnesorgan in seiner ureigensten Form und Funktion. Allerdings nicht mit dem Skalpell, sondern mit Pinsel, Radiernadel, Feder und Bleistift. Das Resultat dieser künstlerischen Verbindung sind beeindruckende Bilder von Augen (Augäpfeln) in all ihrer Vielfalt, ihren Funktionen, Überlagerungen und phantastischen Möglichkeiten. (loc)

"Visionen & Augenpaare". Zu sehen ab Samstag, 11. Februar, im Holzquadrat Bad Hall, Gewerbestraße 9. Täglich zu den Öffnungszeiten der Ordination.

