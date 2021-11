Ausreise aus Steyr wird ab Samstag kontrolliert

STEYR. Keine guten Nachrichten aus dem Krisenstab musste gestern Bürgermeister Markus Vogl (SP) dem neuen Gemeinderat mitteilen: Weil die Sieben-Tage-Inzidenz über 500 Neuerkrankte gestiegen ist und die Impfrate in der Stadt Steyr unter 60 Prozent liegt, werden ab Samstag 0 Uhr auch in Steyr-Stadt Ausreisekontrollen durchgeführt. Die Stadt darf nur noch verlassen, wer geimpft, genesen oder negativ auf das Virus getestet worden ist. Vogl teilte mit, dass sich 31 Covid-19-Patienten in Spitalsbehandlung befänden und fünf Schwerkranke auf der Intensivstation behandelt würden. Positiv sei dagegen das rege Interesse an Impfungen: In den vergangenen vier Tagen hätten sich 950 Personen ein Vakzin spritzen lassen. (feh)