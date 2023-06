Ausgezeichnetes Steyrer Schülertrio: Leidenschaft für Informatik

Von der Kaiserschild-Stiftung wurden kürzlich gemeinsam mit der JKU Linz die ?Dr.-Hans-Riegel-Fachpreise 2023? für herausragende vorwissenschaftliche Arbeiten vergeben. Im Bereich Informatik gingen alle drei Stockerlplätze nach Steyr: Oliver Kovacs erhielt den 1. Platz mit der vorwissenschaftlichen Arbeit (VWA) ?CPU-accelerated real-time rendering of n-dimensional objects?. Florian Nowitzki (beide BRG Steyr) wurde mit seiner Arbeit über die ?Augmented Reality zur Verletzungsprävention und Leistungssteigerung im American Football? Zweiter. Rang drei ging an Johanna Mijatovic (BG/BRG Steyr) für ?Video Games: The Positive Effects on the Human Mind?.

Für die hervorragende vorwissenschaftliche Leistung wurden als Anerkennung die Dr. Hans Riegel-Fachpreise Trophäen, ein Preisgeld von 600 Euro für den 1. Platz, 400 Euro für den 2. Platz und 200 Euro für den 3. Platz sowie der Zugang zum MINT TANK Netzwerk mit umfassenden weiteren Förderungsangeboten wie Seminare und Veranstaltungen verliehen.

