Ausfahrt mit Kinderwägen ohne Kinder

Mit einem Sonnenhut und einem Seidenschal um die Schultern sah Elfriede Oberreither (75) selbst ein wenig wie eine Gouvernante zur Jahrhundertwende aus, als gutbürgerliche Familien in den letzten Jahren der Kaiserzeit nach Bad Hall auf Kuraufenthalt fuhren. Den Kinderwagen aus einem Korbgeflecht, den sie vor sich herschiebt, hat ein Handwerker vor 120 Jahren hergestellt.

"Ich habe nachts nicht schlafen können. Da ist mir die Idee zu der Parade gekommen", erzählt die pensionierte Wirtin. Mit einem Second-Hand-Shop machte sie in ihrem Ruhestand ihr Hobby zu ihrem Beruf: die Liebe zu alten Sachen, darunter Kinderwägen. Vier Buggys – der älteste Oldtimer ist 120 Jahre alt – begründen ihren Fundus. Für die "erste historische Kinderwagenparade" half eine befreundete Sammlerin mit weiteren Leihgaben aus. Oberreither griff selber zu Nadel und Zwirn, um die Teilnehmerinnen mit historischen Kostümen auszustatten, die sie als langjährige Leiterin des Bad Haller Flohmarktes zur Seite gelegt hatte. Damit stand der sonntägigen Premiere nichts mehr im Wege: 30 Frauen und Mädchen drehten, bestaunt von einer Menschenmenge, mit ihren Kinder- und Puppenwägen eine Ehrenrunde durch den Kurpark. "Den Brauch, dass Mädchen mit einem kleinen Wägelchen und einer Puppe Muttis spielen, gab es anno dazumal schon", erklärt Oberreither.

Aus Hygienegründen lagen in den alten Kinderwägen nur Puppen und keine wirklichen Babys. Die Kinderwägen, großteils aus der Zeit des Wirtschaftswunders und in Kunstleder, befanden sich in Topzustand. "Unsere Kinder waren alle brav, keines hat geweint oder gebrüllt", lacht die Gouvernante. Weil auch alle jugendlichen und erwachsenen Kinderwagenschieber brav waren, spendierte ihnen zum Abschluss Rudolf Oberreither in seinem Café Moser Kaffee und Eis. Der Ruf nach einer Wiederholung nächstes Jahr ist laut: "Etliche Mütter haben mir gesagt, dass sie die alten Kinderwägen noch auf den Dachböden haben und nächstes Mal mitfahren."

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at