Aus Rache Auto des Arbeitskollegen angezündet

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte der 42-jährige Steyrer als jener Täter ermittelt werden, der am 31. Jänner abends, den Pkw eines 31-jährigen Steyrers in Brand gesetzt hat. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Der 42-Jährige fühlte sich an seinem Arbeitsplatz durch den 31-Jährigen gemobbt und machte ihn für seinen psychischen Zustand verantwortlich, deshalb wollte er sich an ihm rächen. Der Verdächtige füllte einen Kanister mit Benzin, fuhr mit einem E-Scooter zum Abstellort des Fahrzeuges, schlug die Seitenscheibe des Pkw ein, schnitt den Benzinkanister auf, verschüttete das Benzin am Fahrersitz und wollte es durch das Einwerfen eines selbst gebastelten Böllers zur Explosion bringen. Das Benzingemisch entzündete sich jedoch bereits beim Einbringen der Zündschnur explosionsartig, der Innenraum des Fahrzeuges brannte vollständig aus.

Nur durch das Eingreifen eines zufällig vorbeifahrenden Lenkers, der den Brand mit seinem Feuerlöscher eindämmen konnte, konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein nebenbei abgestelltes Fahrzeug verhindert werden. Dadurch wurde auch eine Explosion des Böllers verhindert. Der 42-Jährige ist zur Tathandlung umfassend geständig.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper