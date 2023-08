Aus Oellinger wird Reiter

STEYR. Mit 1. September übernimmt der Welser Toyota-Händler Helmut Reiter die Niederlassung von Oellinger Steyr samt den 15 Mitarbeitern. Der vormalige Toyota-Puchner-Standort in Steyr mit sieben Mitarbeitern wird ins Stadtgut Steyr übersiedelt und mit dem Oellinger-Steyr-Filialbetrieb unter dem Namen "Reiter Steyr" zu einer Einheit verschränkt.

Gerhard Öllinger wird seine Autohaus-Aktivitäten künftig auf seinen Stammsitz in Enns mit 40 Dienstnehmern und den Stellantis-Marken Opel, Jeep und Alfa Romeo sowie Fiat- und Peugeot-Werkstatt konzentrieren. Oellinger Enns steht in keiner wirtschaftlichen Verbindung zum gleichnamigen Opelhändler in Haag/Amstetten.

