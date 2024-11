Das sind keine guten Nachrichten vor Weihnachten. Die Gerüchteküche brodelte schon länger, jetzt ist es gewiss: Am 20. Dezember sperrt die Kantine in der Arbeiterkammer zu. Vor allem Stammgäste zeigen sich betroffen, haben mit Schreiben an den Bürgermeister und an Medien versucht, das Ende noch abzuwenden, doch vergebens.