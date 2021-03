Aus dem Dietlgut wird ein "Dorf für Ferien wie damals"

"Sommerferien wie damals" lautet das Motto, mit dem der gebürtige Innsbrucker Kenny Lugsteiner ab Herbst kommenden Jahres Gäste ins ehemalige Dietlgut am Stodertalschluss unterhalb der Spitzmauer locken will. Nach Plänen des Linzer Architekturbüros "Arkade" errichtet Lugsteiners in Steyr ansässige "vonree"-Gruppe das Feriendorf "Die Waid".