Aufwärmübung für das Cupfinale

Diese Vorzeichen beziehen sich vor allem auf das Endspiel im Österreich-Cup in genau einer Woche. Bei der heutigen Generalprobe will Amstetten jedenfalls die richtigen Lehren aus den vorangegangenen beiden Niederlagen gezogen haben. Nach mehreren Spielabsagen aufgrund der Corona-Pandemie ist es für die Mostviertler, die zwischendurch im Europacup im Einsatz waren, das erste Match in der Zwischenrunde der Liga.

"Waldviertel war teilweise die beste Mannschaft Österreichs und ist nur extrem schwer zu besiegen. Dementsprechend würde mir natürlich gefallen, wenn uns die große Überraschung erst in einer Woche gelingt", sagt Henschke.