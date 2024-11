Am Wochenende startet die Faustball-Bundesliga in die Hallensaison

Unterschiedliche Vorzeichen gibt es für die Kremstaler Topteams vor dem Auftakt der Hallenfaustball-Bundesliga. Die Frauen von Union Haidlmair Nußbach treffen am Sonntag ab 11 Uhr in der Bezirkssporthalle Kremsmünster auf Laakirchen und St. Veit. Für die Feld-Herbstmeisterinnen geht es darum, sich eine solide Basis für die Qualifikation fürs Meister-Final-3 in Linz zu erarbeiten. Die Herren des TuS Raiffeisen Kremsmünster, die sich freiwillig aus der Feld-Bundesliga zurückgezogen haben, treffen zum Start am Samstag ab 18 Uhr in der Linzer Rennerschule auf Urfahr und Froschberg-Linz. Für die Grün-Weißen geht es von Beginn an gegen den Abstieg.

