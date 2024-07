Auftakt für Vorwärts nach Maß: 4:1 im OÖ-Cup gegen Schwertberg

STEYR. Der SK BMD Vorwärts Steyr ist schon wieder voll im Geschäft: In Schwertberg gelang mit einem 4:1-Sieg über den Landesligisten im OÖ-Cup ein Auftakt nach Maß. Neuzugang Alexander Weinstabl drückte gleich in der Anfangsminute einen Stanglpass von Pepe Brekner über die Torlinie zur blitzschnellen 1:0-Führung. Vier Minuten später traf Oliver Filip zwar nur die Stange, aber 25 und 40 Minuten später dann doch ins Tor. Bei der 3:0-Pausenführung blieb es dann nicht – in Hälfte zwei hatte die Elf von Trainer Markus Eitl alles unter Kontrolle und klopfte nochmals das Schwertberger Gehäuse ab. Michael Oberwinkler erzielte das vierte Tor der Steyrer. Fazit: Beim ersten Match der Elf, bei dem es wieder um etwas ging, passte schon viel zusammen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper